شكرا لقرائتكم خبر عن 204 أطنان مساعدات من مركز الملك سلمان للنازحين اليمنيين والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، بتوزيع 2742 سلة غذائية رمضانية، تزن 203 أطنان و908 كيلو جرامات، على النازحين في مناطق بني فائد والجعدة والتنابكه والطينه وجزر الفشت وبكلان وعزلة العتنه والدير وبني حسين والسادة الشمالية والظهر والحجافية والشباكية والملاصية والشقفة وبني العوا وبني الزين ونازحي شليله في وعلان وبني حسن، التابعة لمديريات حيران وعبس وحرض المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 16,452 فردا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. وتأتي المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.

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