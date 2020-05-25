شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء: الوطن ينعم بالأمن والاستقرار بحكمة قيادته الرشيدة وزير الاتصالات: إجراءات عديدة لضمان صحة المواطن والمقيم والان نبدء بالتفاصيل

رئيس هيئة الفضاء: ننعم برغد العيش في ظل القيادة الحكيمة

وزير الداخلية: أعاده الله بالبركات والنماء

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء التهنئة لخادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - باسمه وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وكافة منسوبيها بمناسبة حلول عيد الفطر ‏المبارك.

وقال سموه: «يشرفني أن أرفع للمقام الكريم يحفظكم الله أخلص التهاني بمناسبة حلول عيد ‏الفطر المبارك سائلا المولى عز وجل أن يديم على مقام سيدي الكريم موفور الصحة والعافية، كما أرفع للمقام الكريم - أيدكم الله - ‏تهنئة أعضاء مجلس إدارة الهيئة وكافة منسوبيها بهذه المناسبة، ودعواتهم المخلصة أن يحفظكم الله لهذا الوطن ‏العزيز، وأن يعيد هذه المناسبة علينا ونحن ننعم برغد العيش الكريم في ظل قيادتكم الحكيمة وفقكم الله، وأدام عزكم وجعلكم ‏ذخرا للوطن والمواطن».

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله - عز وجل - أن يديم عليه - أيده الله - موفور الصحة والعافية.

كما رفع سموه أسمى التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على المملكة وقيادتها وشعبها بالخير والبركات والنماء والازدهار.

وزير الحرس الوطني: خير وأمن واستقرار

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسم منسوبي وزارة الحرس الوطني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية - حفظه الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

كما رفع سمو الأمير عبدالله بن بندر التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه وعلى الوطن بالخير والمسرات.

وزير الثقافة: فصل تاريخي في مواجهة «كورونا»

رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى كافة الشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال سموه: «إن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، يسجلون فصلاً تاريخياً جديداً في مواجهة أحد أكبر التحديات الصحية التي عرفها العالم في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المواطنين والمقيمين سجلوا أيضاً التزاماً بالتعليمات ونصراً كبيراً في معركة «الوعي» التي تخوضها البشرية أمام تفشي الجائحة.

وقدم سموه الشكر إلى العاملين بجميع القطاعات التي ما زالت تواجه الجائحة بالعمل الدؤوب.

الأمير تركي بن محمد بن فهد: بلادنا تنعم بالازدهار

وزير الصناعة: دعم لا محدود لمسيرة التنمية والتطوير

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وسأل سموه الله العلي القدير أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ويسدد خطاهما، وأن يعيد هذه المناسبة والكل يرفل بثياب الصحة والعافية، وأن يديم علينا حكومةً وشعبًا نعمة الأمن والأمان والرخاء والتطور في المجالات كافة.

رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف باسمه واسم منسوبي منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وسأل الله عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والرخاء والاستقرار ورغد العيش تحت قيادته الحكيمة، وفي ظل الدعم اللا محدود والرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناء الوطن من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين.

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة عليهما أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وهما يرفلان بالصحة والعافية والعزة والتمكين.

وقال: «إننا نستقبل عيد الفطر المبارك ونحن نعيش في هذا الوطن الغالي في أمنٍ وأمانٍ ورخاءٍ واستقرارٍ وتلاحم مثالي بين القيادة والشعب، بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة لولاة أمرنا -حفظهم الله- وحرصهم على تحقيق مصالح المواطنين، والسعي في كل ما يخدم الوطن والمواطن بجميع مناحي الحياة».

وزير الشؤون الإسلامية: أمن وأمان وتلاحم

وزير الرياضة: متابعة مستمرة لأبناء الوطن في الخارج

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، ولكافة أبناء هذا الوطن الغالي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقال سموه: إن قيادتنا الرشيدة ـ حفظها الله ـ، أثبتت اهتمامها بكل من يعيش على هذه الأرض المباركة، وتجسد ذلك بإجراءات احترازية وتدابير وقائية غير مسبوقة، عبر الاهتمام والحفاظ على صحة الإنسان وبمقدرات بلادنا الغالية، والمتابعة المستمرة لأحوال أبناء الوطن في الخارج وتسهيل جميع احتياجاتهم وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

رفع وزير النقل م. صالح الجاسر باسمه واسم كافة منسوبي ومنسوبات الوزارة ومنظومة النقل، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى الأسرة الحاكمة والشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأكد الجاسر أن وزارة النقل وكافة أجهزة منظومة النقل والخدمات اللوجستية قد ضاعفوا جهودهم وكثفوا أعمالهم لمواجهة تحديات هذه الجائحة، علاوة على الاستفادة من أوقات منع التجول لتسريع إنجاز مشروعات الوزارة في مختلف مناطق المملكة.

وزير النقل: مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات

رفع عدد من الوزراء التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسألوا الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا العزيزة، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والرخاء والاستقرار ورغد العيش تحت قيادته الحكيمة.

رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحه التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ وللشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل السواحه، الله عز وجل، أن يحفظ القيادة وأن يديم على المملكة أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والمسرات، منوها بالجهود التي تقدمها قيادة المملكة -أيدها الله- في ظل الظروف الراهنة، وما تم اتخاذه من إجراءات لضمان سلامة وصحة المواطن والمقيم.