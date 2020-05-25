شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: القيادة متمسكة بعقيدة التوحيد وتطبيق الشريعة والان نبدء بالتفاصيل

هنّأ سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله»، بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلًا الله العلي القدير أن يعينهما على كل خير، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، ويعيد هذه المناسبة الكريمة على البلاد وجميع الأمة الإٍسلامية وهم في عفو وعافية وعز وتمكين. وأشار سماحته إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين سخّرت جميع إمكانياتها، وأنفقت الكثير من أجل الحفاظ على صحة وأرواح المواطنين والمقيمين من انتشار وباء فيروس كورونا.

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