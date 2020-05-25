شكرا لقرائتكم خبر عن أمراء المناطق يهنئون القيادة بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أمير الباحة: ننعم بالأمن والرخاء والاستقرار

رفع صاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه، المولى عز وجل، أن يحفظ بلادنا من كل شر، ويديم علينا الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات وأن يزيل هذه الغمة عن بلادنا وبلاد المسلمين.وقال سموه: «أعلم ويعلم أهالي عسير أنكم -أيدكم الله- لا يسركم أن شعبكم سيقضي عيد الفطر المبارك هذا العام، بعيدًا عن تقاليده، المنبثقة مما سنه الله لهم من الاجتماع على الفرح والسرور بالعيد، والاحتفاء به، والتهادي والتواصل فيما بينهم فيه، كيف لا وأنتم تقيمون شرع الله، وتنشرون سنة رسوله، في العيد وكل جوانب الحياة، وتولون الاهتمام كله لإسعاد شعبكم وإعزازه وإكرامه».

رفع أصحاب السمو أمراء المناطق، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الوطن الغالي وقيادته الرشيدة - أيدها الله - وشعبه الكريم، أعوامًا عديدة باليمن والمسرات، وأن يحفظ على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها، وأن يرفع البلاء والوباء عنها وعن الناس أجمعين.

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهم الله - بمناسبة عيد الفطر.

وسأل سموه، الله العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة على القيادة والشعب وقد منّ علينا برفع الوباء والبلاء عن الإنسانية، وأن يحفظ الوطن وقيادته المباركة وما قدمته من تضحيات وتسخير الإمكانيات وبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ سلامة الإنسان السعودي في كافة الجوانب الصحية والأمنية، ومبادراتها الكريمة في تعزيز الجهود الدولية لمقاومة هذه الجائحة بدعم سخي في مجالات التصدي لها وتخفيف آثارها.

أمير تبوك: أمن واستقرار في ظل قيادة حكيمة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه واسم أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال سموه : «يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها».

أمير المدينة المنورة: مناسبة سعيدة أعادها الله بالخير والبركات

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال سموه: «أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على مقامكم الكريم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء.

أمير القصيم: الوطن يرفل في ثياب الصحة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه، الله تعالى، أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الوطن وهو يرفل في ثياب الصحة والعافية.

أمير حائل: أسأل الله أن يزيد رفعة ومكانة البلاد

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظهما الله» بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه، الله، أن يزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة.

أمير الحدود الشمالية: «الأمن الصحي» أولا

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأكد أن القيادة وضعت الأمن الصحي للمواطن في المقام الأول.

أمير نجران: عز ورفعة للوطن والمواطن

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة، وباسمه، جليل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وسأل الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن عزا ورفعة وتمكينا.

أمير الجوف: الخير والنماء لبلادنا

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال سموه: «يطيب لي بهذه المناسبة المباركة أن أرفع لكم -أيدكم الله- باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة».

أمير مكة: تسخير كافة الإمكانات حفاظا على الإنسان

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، - حفظهما الله -؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك. وسأل سموه الله أن يُعِيد هذه المناسبة على المملكة وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها وقد تجاوز الجميع ما تمُرُّ به البشرية والعالم من ظروفٍ جراء جائحة كورونا، في وقتٍ بَذلت فيه حكومة المملكة الغالي والنفيس، وسخّرت كافة الإمكانات للحفاظ على الإنسان وسلامته.

أمير جازان: مواصلة مسيرة البناء والنماء

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال: «أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر، وأن تنعموا بموفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة البناء والنماء».

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