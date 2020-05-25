شكرا لقرائتكم خبر عن 23 ألف مستفيد من بر الشرقية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الأمين العام للجمعية سمير العفيصان أن توزيع السلال تم من خلال فروع الجمعية التي يصل عددها إلى 16 فرعًا بالمنطقة، واستفاد 10.200 مستفيد من السلال في الخبر، فيما استفاد 11.718 مستفيدًا في الدمام، و210 في النعيرية، و282 في أم الساهك، و1012 في رأس تنورة، و430 في عنك.
وقال العفيصان إن الجمعية كثفت السلال الغذائية الموزعة هذا العام دعمًا للمستفيدين في ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الجمعية وزعت خلال رمضان وجبات إفطار صائم وصل عددها إلى 43.710 وجبات.
وأكد أن الجمعية اشترطت على المتعهدين والمتطوعين ممن سيوزعون السلال الرمضانية ووجبات الإفطار الالتزام باشتراطات السلامة والتعقيم السليم، والتي وجّهت بها وزارة الصحة، وتتابع تنفيذها أمانة المنطقة الشرقية، بشكل مكثف ومستمر حفاظًا على صحة الصائمين والمستفيدين في ظل الظروف الحالية للجائحة.
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