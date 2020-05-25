محمد بن مسعود - الدمام - بعد تداوُل مقطع لعمل الحارس تحت أشعة الشمس.. وألزمتها بتوفير مقر له وقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حالة حارس أمن بإحدى أسواق مدينة سكاكا، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة التي يعمل بها. وتفصيلاً، كشف متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى المقطع المتداوَل حول عمل أحد حراس الأمن تحت أشعة الشمس، فقد تم الوقوف على الحالة، وأخذ جميع الإفادات اللازمة، وضَبْط المخالفة بحق المنشأة، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإلزامها بتوفير مقر للعامل وفقًا للضوابط المعتمدة.

"الموارد البشرية" تقف على حالة حارس أمن بسكاكا وتتخذ الإجراءات النظامية‎ بحق المنشأة مهنا التميمي الخليج 365 2020-05-25 وقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حالة حارس أمن بإحدى أسواق مدينة سكاكا، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة التي يعمل بها. وتفصيلاً، كشف متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى المقطع المتداوَل حول عمل أحد حراس الأمن تحت أشعة الشمس، فقد تم الوقوف على الحالة، وأخذ جميع الإفادات اللازمة، وضَبْط المخالفة بحق المنشأة، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإلزامها بتوفير مقر للعامل وفقًا للضوابط المعتمدة. Advertisements 25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 01:54 AM بعد تداوُل مقطع لعمل الحارس تحت أشعة الشمس.. وألزمتها بتوفير مقر له بعد تداوُل مقطع لعمل الحارس تحت أشعة الشمس.. وألزمتها بتوفير مقر له وقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حالة حارس أمن بإحدى أسواق مدينة سكاكا، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة التي يعمل بها. وتفصيلاً، كشف متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى المقطع المتداوَل حول عمل أحد حراس الأمن تحت أشعة الشمس، فقد تم الوقوف على الحالة، وأخذ جميع الإفادات اللازمة، وضَبْط المخالفة بحق المنشأة، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإلزامها بتوفير مقر للعامل وفقًا للضوابط المعتمدة.

، "الموارد البشرية" تقف على حالة حارس أمن بسكاكا وتتخذ الإجراءات النظامية‎ بحق المنشأة ،

المصدر : الخليج 365

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