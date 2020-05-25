، فيديو .. أمير جازان ينقل تحيات القيادة ويعايد الجهات الأمنية والصحية ،

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التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز عن بعد عبر - بالاتصال المرئي- مساء أمس قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، ومدير عام شرطة منطقة جازان اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري، ومدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي الذين قدموا التهنئة له بعيد الفطر المبارك .
وبادل أمير المنطقة الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع، رافعًا التهنئة الصادقة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان بهذه المناسبة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- .
ونقل أمير منطقة جازان تحيات القيادة الرشيدة لمختلف القيادات والقطاعات الصحية والعسكرية بالمنطقة مبرزًا ما يبذلونه من جهود ومهام للدفاع عن الدين والوطن والحفاظ على صحة وسلامة المواطن.
واستمع لشرح مفصل من مدير عام صحة جازان وقائد حرس الحدود ومدير عام شرطة جازان لشرح مفصل حول الجهود التي تنفذها مختلف الجهات لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق قرار منع التجول الكلي بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة.
ونوه الأمير محمد بن ناصر بالجهود والخدمات المقدمة من قِبل الجميع، مشددًا على أهمية الدور المناط بالمواطن في حفظ الأمن والتعاون مع الجهات والقطاعات الأمنية والخدمية سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع.
فيديو .. أمير جازان ينقل تحيات القيادة ويعايد الجهات الأمنية والصحيةفهد كاملي الخليج 365 2020-05-25
التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز عن بعد عبر - بالاتصال المرئي- مساء أمس قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، ومدير عام شرطة منطقة جازان اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري، ومدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي الذين قدموا التهنئة له بعيد الفطر المبارك .
وبادل أمير المنطقة الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع، رافعًا التهنئة الصادقة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان بهذه المناسبة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- .
ونقل أمير منطقة جازان تحيات القيادة الرشيدة لمختلف القيادات والقطاعات الصحية والعسكرية بالمنطقة مبرزًا ما يبذلونه من جهود ومهام للدفاع عن الدين والوطن والحفاظ على صحة وسلامة المواطن.
واستمع لشرح مفصل من مدير عام صحة جازان وقائد حرس الحدود ومدير عام شرطة جازان لشرح مفصل حول الجهود التي تنفذها مختلف الجهات لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق قرار منع التجول الكلي بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة.
ونوه الأمير محمد بن ناصر بالجهود والخدمات المقدمة من قِبل الجميع، مشددًا على أهمية الدور المناط بالمواطن في حفظ الأمن والتعاون مع الجهات والقطاعات الأمنية والخدمية سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع.
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
01:28 AM
في لقاء مع القيادات بالاتصال عن بعد ورفع التهنئة لخادم الحرمين وسمو ولي العهد
التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز عن بعد عبر - بالاتصال المرئي- مساء أمس قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، ومدير عام شرطة منطقة جازان اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري، ومدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي الذين قدموا التهنئة له بعيد الفطر المبارك .
وبادل أمير المنطقة الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع، رافعًا التهنئة الصادقة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان بهذه المناسبة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- .
ونقل أمير منطقة جازان تحيات القيادة الرشيدة لمختلف القيادات والقطاعات الصحية والعسكرية بالمنطقة مبرزًا ما يبذلونه من جهود ومهام للدفاع عن الدين والوطن والحفاظ على صحة وسلامة المواطن.
واستمع لشرح مفصل من مدير عام صحة جازان وقائد حرس الحدود ومدير عام شرطة جازان لشرح مفصل حول الجهود التي تنفذها مختلف الجهات لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق قرار منع التجول الكلي بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة.
ونوه الأمير محمد بن ناصر بالجهود والخدمات المقدمة من قِبل الجميع، مشددًا على أهمية الدور المناط بالمواطن في حفظ الأمن والتعاون مع الجهات والقطاعات الأمنية والخدمية سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع.
، فيديو .. أمير جازان ينقل تحيات القيادة ويعايد الجهات الأمنية والصحية ،
المصدر : الخليج 365
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