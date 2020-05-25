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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم سعد بن إبراهيم المرشود شقيق المستشار بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خالد المرشود ، وستُقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم بمقبرة النسيم بالرياض.
كما يتلقى العزاء في الفقيد عبر الاتصال الهاتفي بجوال شقيق المتوفى خالد المرشود (0500470077)، أو جوال ابنه عبدالعزيز (0560403725)، نظرًا للإجراءات الاحترازية .
" الخليج 365" تتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، سائلة الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.
"المرشود" في ذمة اللهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-25
انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم سعد بن إبراهيم المرشود شقيق المستشار بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خالد المرشود ، وستُقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم بمقبرة النسيم بالرياض.
كما يتلقى العزاء في الفقيد عبر الاتصال الهاتفي بجوال شقيق المتوفى خالد المرشود (0500470077)، أو جوال ابنه عبدالعزيز (0560403725)، نظرًا للإجراءات الاحترازية .
" الخليج 365" تتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، سائلة الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
01:11 AM
انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم سعد بن إبراهيم المرشود شقيق المستشار بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خالد المرشود ، وستُقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم بمقبرة النسيم بالرياض.
كما يتلقى العزاء في الفقيد عبر الاتصال الهاتفي بجوال شقيق المتوفى خالد المرشود (0500470077)، أو جوال ابنه عبدالعزيز (0560403725)، نظرًا للإجراءات الاحترازية .
" الخليج 365" تتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، سائلة الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.
، "المرشود" في ذمة الله ،
المصدر : الخليج 365
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