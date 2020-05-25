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نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، في هذه الليلة، صورًا ترصد التزام سكان العاصمة المقدّسة بقرار منع التجوّل الكامل في ليلته الثانية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد19 ".
وأظهرت الصور خلو شوارع العاصمة المقدسة من المارّة، وامتثال السكان من مواطنين ومقيمين للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة - رعاها الله - لمواجهة فيروس كورونا والحد من تفشيه.
وبرهن خلو شوارع العاصمة المقدسة، في الليلة الثانية من تطبيق قرار منع التجول الكامل، وعي والتزام سكان أطهر البقاع من مواطنين ومقيمين وزوار للتعليمات الرامية إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 01:52 AM
برهنوا على وعيهم للتعليمات الرامية إلى سلامتهمبالصور.. هكذا التزم سكان مكة بمنع التجوّل الكامل في ليلته الثانية
نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، في هذه الليلة، صورًا ترصد التزام سكان العاصمة المقدّسة بقرار منع التجوّل الكامل في ليلته الثانية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد19 ".
وأظهرت الصور خلو شوارع العاصمة المقدسة من المارّة، وامتثال السكان من مواطنين ومقيمين للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة - رعاها الله - لمواجهة فيروس كورونا والحد من تفشيه.
وبرهن خلو شوارع العاصمة المقدسة، في الليلة الثانية من تطبيق قرار منع التجول الكامل، وعي والتزام سكان أطهر البقاع من مواطنين ومقيمين وزوار للتعليمات الرامية إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.
، بالصور.. هكذا التزم سكان مكة بمنع التجوّل الكامل في ليلته الثانية ،
المصدر : الخليج 365
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