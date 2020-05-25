طقس الإثنين: هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على بعض مناطق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لحالة الطقس اليوم (الإثنين) نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.
وأوضحت أن المناطق المتأثرة بتلك الحالة هي الشرقية والرياض والقصيم وحائل، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.
كما توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ونجران.
وتُسجل الدمام أعلى درجة حرارة في المملكة، بـ43 درجة مئوية، فيما تُسجل طريف أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 10 درجات مئوية.
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