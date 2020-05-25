محافظ خميس مشيط يعايد أبطال الأمن والصحة

ثم قام المحافظ، بزيارة لمستشفى خميس مشيط العام واطلع على سير العمل فيه وقدم هدايا لمنسوبي المستشفى من أطباء وتمريض وإداريين، وكان في استقباله مدير القطاع الصحي بالمحافظة عبدالعزيز زربة، تلى ذلك زيارة عدد من المرضى المنومين في المستشفى ومعايدتهم والإطمئنان على صحتهم.
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