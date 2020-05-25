محافظ خميس مشيط يعايد أبطال الأمن والصحة

قام محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط صباح أول أيام العيد بمعايدة وزيارة النقاط الأمنية بالمحافظة وتقديم الهدايا لهم وذلك بناء على مبادرة أعضاء لجنة شباب محافظة خميس مشيط (أبطال الأمن والصحة أنتم عيدنا)، بحضور مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز المغلوث، ورئيس البلدية بالمحافظة سليمان الشهراني، وكذلك عدد من مدراء الجهات الأمنية بالمحافظة ، حيث تم تقديم هدايا معايدة لهم ونقل شكر القيادة ممثلة في أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، على جهودهم المبذولة في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتطبيق منع التجول.

ثم قام المحافظ، بزيارة لمستشفى خميس مشيط العام واطلع على سير العمل فيه وقدم هدايا لمنسوبي المستشفى من أطباء وتمريض وإداريين، وكان في استقباله مدير القطاع الصحي بالمحافظة عبدالعزيز زربة، تلى ذلك زيارة عدد من المرضى المنومين في المستشفى ومعايدتهم والإطمئنان على صحتهم.