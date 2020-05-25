سجون عسير تعايد نزلاءها

عايدت مديرية السجون بمنطقة عسير نزلاءها، بحضور مدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد سعيد آل مريط، وعدد من منسوبي السجون بالمنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المستمر برعاية النزلاء وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم خاصة في مثل هذه المناسبات الدينية العظيمة. وتم توزيع الهدايا والحلوى على النزلاء وتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك - مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الاحترازية وتطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي. أكد آل مريط حرص مديرية سجون المنطقة على مشاركة النزلاء جميع مناسباتهم وأفراحهم، وتلمس احتياجاتهم وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم. أضاف أن مشاركة النزلاء فرحة العيد تُعد وجهاً من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية التي تحرص عليها مديرية السجون، وتوليها اهتماماً؛ إيمانًا بأثر تلك البرامج في تعزيز الروابط الاجتماعية بين النزلاء والمجتمع الخارجي بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.



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