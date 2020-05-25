شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تخالف منشأة «عامل تحت الشمس» والان نبدء بالتفاصيل

أكد ناصر الهزاني، المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الوقوف على حالة عمل أحد حراس الأمن تحت أشعة الشمس.

وقال عبر "تويتر":" إشارة إلى المقطع المتداول حول عمل أحد حراس الأمن تحت أشعة الشمس، فقد تم الوقوف على الحالة،وأخذ جميع الإفادات اللازمة وضبط المخالفة بحق المنشأة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإلزامهم بتوفير مقر للعامل وفقًا للضوابط المعتمدة".