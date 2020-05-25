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قام نائب رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني، اللواء الركن منصور العيسى، بمعايدة قوات الوزارة في النقاط الأمنية المنتشرة بمدينة الرياض المناط بهم تنفيذ قرار منع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
والتقى اللواء "العيسى" خلال الزيارة الضباط والأفراد في مواقع عملهم، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وحثهم على الجد والاجتهاد والتفاني في أداء الواجب، سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه، وأن يديم على الجميع الصحة والسلامة.
ولاقت تهنئة نائب رئيس الجهاز العسكري تفاعلاً وفرحة من ضباط وأفراد وزارة الحرس الوطني، الذين هنؤوه بهذه المناسبة.
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 12:34 AM
خلال وجودهم لتنفيذ قرار منع التجول للحد من انتشار "كورونا"نائب رئيس الجهاز العسكري يعايد قوات الحرس الوطني بالنقاط الأمنية بالرياض
قام نائب رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني، اللواء الركن منصور العيسى، بمعايدة قوات الوزارة في النقاط الأمنية المنتشرة بمدينة الرياض المناط بهم تنفيذ قرار منع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
والتقى اللواء "العيسى" خلال الزيارة الضباط والأفراد في مواقع عملهم، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وحثهم على الجد والاجتهاد والتفاني في أداء الواجب، سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه، وأن يديم على الجميع الصحة والسلامة.
ولاقت تهنئة نائب رئيس الجهاز العسكري تفاعلاً وفرحة من ضباط وأفراد وزارة الحرس الوطني، الذين هنؤوه بهذه المناسبة.
، نائب رئيس الجهاز العسكري يعايد قوات الحرس الوطني بالنقاط الأمنية بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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