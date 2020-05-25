، راعت الإجراءات الاحترازية.. "أمانة الرياض" تطلق فعالياتها الاحتفالية بأول أيام العيد ،

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أطلقت أمانة منطقة الرياض في أول أيام عيد الفطر المبارك عددًا من الفعاليات الفرائحية ابتهاجًا بموسم العيد، مراعية الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبدأت فعاليات أمانة الرياض بتوزيع آلاف العيديات في المستشفيات والمحاجر الصحية الفندقية والجمعيات الخيرية، وعلى رجال الأمن العاملين في الميدان؛ وذلك في إطار حرصها على نشر البهجة والسرور في جميع أنحاء العاصمة.
وطرحت الأمانة مسابقة أفضل صورة وفيديو بالعيد، تمتد على مدى ثلاثة أيام، إلى جانب إنتاجها أغنية العيد، وتنفيذ فعالية إطلاق البالونات في سماء مدينة الرياض عند الساعة الخامسة عصرًا تعبيرًا عن الفرح والابتهاج.
ونظّمت أمانة الرياض أمسية شعرية في أولى ليالي العيد باستضافة الشاعر محمد السكران، وتليها أمسيتان للشاعرَين فهد الشهراني وسعيد بن مانع خلال اليومين الثاني والثالث من شوال، ضمن اهتمامها بالموروث الشعبي، ودعم المواهب الشبابية البارزة في مجال الشعر.
وأتاحت لسكان منطقة الرياض الاستفادة من بطاقات المعايدة الإلكترونية، التي تمكّنهم من إضافة أسمائهم عليها، وإهدائها. كما أطلقت فلترًا للصور بطابع فرائحي عبر تطبيق سناب شات.
وحرصت أمانة منطقة الرياض على التنوع في فعالياتها؛ لتشمل مختلف الفئات العمرية؛ لتعم الفرحة سكان المنطقة، دون أن تشكِّل الإجراءات الاحترازية عائقًا أمام الابتهاج بأيام العيد.
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 12:31 AM
مسابقة لأفضل صورة وفيديو وإطلاق لبالونات البهجة وأغنية وفلاتر معايدةراعت الإجراءات الاحترازية.. "أمانة الرياض" تطلق فعالياتها الاحتفالية بأول أيام العيد
أطلقت أمانة منطقة الرياض في أول أيام عيد الفطر المبارك عددًا من الفعاليات الفرائحية ابتهاجًا بموسم العيد، مراعية الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبدأت فعاليات أمانة الرياض بتوزيع آلاف العيديات في المستشفيات والمحاجر الصحية الفندقية والجمعيات الخيرية، وعلى رجال الأمن العاملين في الميدان؛ وذلك في إطار حرصها على نشر البهجة والسرور في جميع أنحاء العاصمة.
وطرحت الأمانة مسابقة أفضل صورة وفيديو بالعيد، تمتد على مدى ثلاثة أيام، إلى جانب إنتاجها أغنية العيد، وتنفيذ فعالية إطلاق البالونات في سماء مدينة الرياض عند الساعة الخامسة عصرًا تعبيرًا عن الفرح والابتهاج.
ونظّمت أمانة الرياض أمسية شعرية في أولى ليالي العيد باستضافة الشاعر محمد السكران، وتليها أمسيتان للشاعرَين فهد الشهراني وسعيد بن مانع خلال اليومين الثاني والثالث من شوال، ضمن اهتمامها بالموروث الشعبي، ودعم المواهب الشبابية البارزة في مجال الشعر.
وأتاحت لسكان منطقة الرياض الاستفادة من بطاقات المعايدة الإلكترونية، التي تمكّنهم من إضافة أسمائهم عليها، وإهدائها. كما أطلقت فلترًا للصور بطابع فرائحي عبر تطبيق سناب شات.
وحرصت أمانة منطقة الرياض على التنوع في فعالياتها؛ لتشمل مختلف الفئات العمرية؛ لتعم الفرحة سكان المنطقة، دون أن تشكِّل الإجراءات الاحترازية عائقًا أمام الابتهاج بأيام العيد.
، راعت الإجراءات الاحترازية.. "أمانة الرياض" تطلق فعالياتها الاحتفالية بأول أيام العيد ،
المصدر : الخليج 365
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