، "الصحة" تدعو لاتباع نمط حياة صحي خلال أيام العيد ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت "الصحة" مقطع فيديو توعويًّا عبر منصتها التوعوية "# عش بصحة"

[email protected] ، قدَّمت من خلاله العديد من النصائح لاستثمار فترة البقاء في المنازل خلال أيام العيد، وذلك باتباع نمط غذائي متوازن، وتهيئة المعدة بشكل تدريجي عبر البدء بكميات قليلة، وتجنب الأطعمة الدسمة، مع أهمية ممارسة الرياضة لأفراد الأسرة كافة .

وشدَّدت "الصحة" عبر رسائلها التوعوية للعيد على عدم الإفراط في تناول الشوكولاته وحلويات العيد عالية السعرات الحرارية والسكريات والدهون، التي تؤدي إلى اضطرابات هضمية، وزيادة الوزن.

وتأتي هذه الأنشطة استكمالاً للحملة التوعوية التي أطلقتها "الصحة" في رمضان بالتعاون مع "سابك" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وحثهم على اتباع السلوكيات الصحية.