شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين يُهنيء الشعب: «نرى الأمل قادم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- تهنئة خاصة إلى المواطنين والمقيمين بالمملكة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وغرد الملك سلمان قائلًأ: "نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه".

وتابع : "نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأناً وأحسن حالاً . .وكل عام وأنتم بخير".