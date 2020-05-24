شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين يُهنيء الشعب: «نرى الأمل قادم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- تهنئة خاصة إلى المواطنين والمقيمين بالمملكة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وغرد الملك سلمان قائلًأ: "نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه".
وتابع : "نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأناً وأحسن حالاً . .وكل عام وأنتم بخير".
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