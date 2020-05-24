شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الجوف تدافع عن نفسها أمام دموع حارس الأمن ومواطنون يهاجمونها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

ردت أمانة الجوف على الفيديو المنتشر لحارس الأمن الباكي في سكاكا الذي كان يخترق تحت أشعة الشمس بعد إزالة غرفته التي كان يحتمي فيها.

وقالت أمانة الجوف إن إزالة غرفة حراس الأمن جاءت من منطلق مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوه البصري، وحفظ سلامة حراس الأمن مع جائحة كورونا.

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ومن جانبهم شن المغردون عبر "تويتر" هجومًا على الأمانة؛ لأنها لم تتابع بعد ذلك سلبيات الأمر وأضراره على الأخرين، وعلى الرغم من ذلك شددت الأمانة على أصحاب المراكز التجارية بتوفير أماكن مناسبة مهيأة وملائمة لحراس الأمن لحمايتهم من حرارة الشمس، ومن انتشار الفيروسات.

ويرى المغردون أنه بدلًا من توجيه أصحاب المحال، يجب متابعة الإجراءات الفعلية من جهتم لحماية موظفيهم.