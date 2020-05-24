أهالي الدرب: عيدك في البيت أحلى



رفع الأهالي بمحافظة الدرب شعار عيدك في البيت أحلى، وسط تسابق الأطفال على التزيين، والفوز بالعيدية، والدعاء للجنود البواسل بالنصر. واستغلت الأسر في محافظة الدرب وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال المرئي لمعايدة أقاربهم لعيد الفطر المبارك، أمس، تنفيذا لتوجيهات القيادة بمنع التجوال الكلي والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. أكد المواطن حسين علي أنه استطاع معايدة والدته من خلال الاتصال المرئي، ومشاركتها فرحة العيد وهي في أتم الصحة والعافية، وقال سعود درويش أحد سكان مركز قنا في محافظة محايل عسير، إن وسيلة الاتصال المرئي حققت مكاسب كبيرة، من خلال التواصل مع الأهالي، وتقريب البعيد، وتهنئتهم بالعيد، مشيرا إلى أن للعيد فرحة خاصة، وكبيرة لديهم، ولن تتغير رغم تغير أحداث العالم، والتزام البيت، وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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