أمير عسير يطلق مبادرة المساند البلدي

34 فرقة
تشمل المبادرة 34 فرقة شبابية تطوعية لمساندة أعمال الرقابة الميدانية، وتنظيم التجمعات وتحقيق التباعد الاجتماعي. وجاءت بهدف الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، خلال التكامل مع مشروع «نشامى عسير» في التطوع البلدي. وقد أكد أمير عسير قائلا: نريد تطوعا بالمفهوم الذي تسعى إليه الدولة الآن، كلنا مؤتمنون على مهامنا، هذا الموضوع جزء من وفائنا بعهدنا لما ائتُمِنا عليه. الإجراءات الوقائية
أضاف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: نحتاج فعلا التزام كل من يزور السوق بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتقيد بلبس الكمامات والقفازات، والتطبيق الفعلي للتوجيهات الصادرة من الدولة. وأكد منسق المبادرة دكتور ناصر آل قميشان، أن المبادرة تستهدف تقديم الخدمات الصحية والتوعوية والوقائية للجهات المستفيدة، وهناك فرصة يخدمها البرنامج، وهي رفع مستوى التوعية للإجراءات الاحترازية في الأسواق العامة.
الأهداف الإستراتيجية
1- مساندة تقديم الخدمات الصحية النوعية والوقائية والعلاجية للفئات
2- مساندة الدولة في أنشطة التقصي الوقائي
3- دعم تخفيف الآثار الاقتصادية على أصحاب الأعمال والعمال
4- دعم ومساندة الأسر والمحتاجين
5- رفع مستوى وعي المجتمع بالمبادرة والتسويق لها
6- تطوير الأداء المؤسسي
مجالات العمل الإستراتيجية «المسارات»
- المجال الصحي
- المجال الخيري
- المجال الاقتصادي
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