30 ألف هدية معايدة لرجال الأمن والأطباء والممارسين الصحيين بمنطقة مكة المكرمة



إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وزّعت إمارة المنطقة أكثر من 30 ألف هدية مُعايدة منه لرجال الأمن والأطباء والممارسين الصحيين المرابطين ميدانياً في مختلف محافظات المنطقة. تحمل هدية أمير منطقة مكة المكرمة التي تمّ توزيعها في أول أيام عيد الفطر المبارك، رسالة تقدير وعرفان منه للأعمال الجليلة التي يقوم بها رجال الأمن ومنسوبو الكادر الصحي في مواجهة جائحة كورونا ، وما يسطّرونه من تضحيات للحفاظ على الأمن وتقديم الرعاية الصحية للمرضى، خصوصاً وأنهم يقضون أيام العيد بعيدا عن أسرهم ليؤدوا رسالتهم الإنسانية النبيلة. تأتي هذه الخطوة امتداداً للأعمال الإنسانية التي وجهّ أمير منطقة مكة المكرمة بتنفيذها في محافظات المنطقة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، وما صاحب ذلك من إجراءات احترازية ومنها قرار منع التجوال، فكانت أولى المبادرات حملة "براً بمكة" التي أسهمت في مدّ يد العون للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال اليومية المتأثرة جراء قرار منع التجوال، وفي هذا الصدد قدّمت الحملة السلال الغذائية والصحية والدعم المادي لأكثر من 500 ألف مستفيد في مختلف محافظات المنطقة. أعقب ذلك إطلاق برنامج "إفطار مليون صائم" والذي قدّم ما يزيد على 5 ملايين وجبة إفطار خلال شهر رمضان للمتأثرين وسكان الأحياء المحجورة كلياً، كما وافى على إطلاق برنامج "هديتكم" والتي قدّمت هدايا العيد لأهالي محافظات المنطقة وإيصالها إلى منازلهم.

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