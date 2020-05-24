السعودية اليوم / الحرس البحري التونسي يوقف 117 مهاجرًا غير شرعي



تونس 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

أوقفت وحدات من الحرس البحري التونسي 117 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات أفريقية مختلفة، بمحافظات صفاقس ونابل وبنزت وتونس العاصمة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي حسام الجبابلي اليوم بأنه جرى خلال اليومين الماضيين القبض في عمليات متفرقة على المهاجرين، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية .

ولفت النظر إلى التحفظ على المهاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

// انتهى //

22:41ت م

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