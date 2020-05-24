السعودية اليوم / رئيس الوزراء البريطاني: نحرز تقدما جيدا في مكافحة فيروس كورونا والهدف خفض الإصابات



لندن 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أن المملكة المتحدة تحرز تقدما جيدا في المعركة ضد فيروس

وأفاد رئيس الوزراء البريطاني في مؤتمر صحفي اليوم عن تسجيل 118 وفاة جديدة بالفيروس خلال ال 24 ساعة ماضية، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء 36793 حالة وفاة.

وأعلن جونسون عن نية حكومته السماح للتلاميذ في السنوات الدراسية بين الأولى والسادسة بالعودة إلى المدارس ابتداء من أول يونيو القادم.

وأعرب عن خيبة أمله إزاء التنافس بين بعض الدول من أجل المعدات الطبية وغيرها، مؤكدا أن لندن تسعى إلى أن يكون هناك نهج دولي أكثر تنسيقًا تجاه الجائحة.

وتطرق إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن المملكة المتحدة تنوي عقد مؤتمر بهذا الشأن في يونيو, مشيرا إلى أن هناك مؤشرات على إمكانية الحصول على لقاح نهاية العام الجاري.

// انتهى //

22:35ت م

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لندن 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسشدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أن المملكة المتحدة تحرز تقدما جيدا في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، محذرا من أن هذا التقدم مرحلي والهدف يكمن الآن في خفض معدل الإصابة حتى مستوى الصفر.وأفاد رئيس الوزراء البريطاني في مؤتمر صحفي اليوم عن تسجيل 118 وفاة جديدة بالفيروس خلال ال 24 ساعة ماضية، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء 36793 حالة وفاة.وأعلن جونسون عن نية حكومته السماح للتلاميذ في السنوات الدراسية بين الأولى والسادسة بالعودة إلى المدارس ابتداء من أول يونيو القادم.وأعرب عن خيبة أمله إزاء التنافس بين بعض الدول من أجل المعدات الطبية وغيرها، مؤكدا أن لندن تسعى إلى أن يكون هناك نهج دولي أكثر تنسيقًا تجاه الجائحة.وتطرق إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن المملكة المتحدة تنوي عقد مؤتمر بهذا الشأن في يونيو, مشيرا إلى أن هناك مؤشرات على إمكانية الحصول على لقاح نهاية العام الجاري.// انتهى //22:35ت م0132

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