السعودية اليوم / "الأرصاد" : نشاط في الرياح السطحية وارتفاع في الأمواج على محافظة ينبع



المدينة المنورة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن ارتفاعا في الأمواج على محافظة ينبع تشمل تأثيراتها, ارتفاع في الأمواج ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبينت الأرصاد أن الحالة تستمر من الساعة الثامنة من مساء اليوم وحتى الخامسة من مساء غد.

// انتهى //

22:13ت م

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