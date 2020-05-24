السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك



جدة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

رفع معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي و منسوبي الجامعة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن بالخير واليمن والبركات وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان .

ونوه معالي رئيس الجامعة بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها لأبنائه المواطنين وحملت رسائل ومضامين سامية ، تدعم وتؤازر الاستمرار في الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس

وسأل الدكتور اليوبي الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، ويعينهما على إتمام مسيرة وطننا الغالي نحو تحقيق رؤيتهما الإستراتيجية المستقبلية ، وأن يديم على القيادة الرشيدة الازدهار والتقدم لهذا الوطن المعطاء ، وأن يرفع بلاء جائحة فيروس كورونا عن المسلمين والعالم أجمع إنه ولي ذلك والقادر عليه .

//انتهى//

22:12ت م

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جدة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسرفع معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي و منسوبي الجامعة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن بالخير واليمن والبركات وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان .ونوه معالي رئيس الجامعة بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها لأبنائه المواطنين وحملت رسائل ومضامين سامية ، تدعم وتؤازر الاستمرار في الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" الساعية للحفاظ على صحة المواطن والمقيم ، الذي هو من أوليات القيادة الرشيدة .وسأل الدكتور اليوبي الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، ويعينهما على إتمام مسيرة وطننا الغالي نحو تحقيق رؤيتهما الإستراتيجية المستقبلية ، وأن يديم على القيادة الرشيدة الازدهار والتقدم لهذا الوطن المعطاء ، وأن يرفع بلاء جائحة فيروس كورونا عن المسلمين والعالم أجمع إنه ولي ذلك والقادر عليه .//انتهى//22:12ت م0129

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