السعودية اليوم / مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يطلق برنامج "نشاركهم فرحة العيد"



الرياض 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

أطلق مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون برنامج "نشاركهم فرحة العيد" ويهدف البرنامج إلى تقديم عدد من المبادرات لمشاركة المرضى المنومين في المستشفى والموظفين فرحة العيد.

وتتضمن المبادرات التي دشنها اليوم الرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي برنامج الزيارات حيث قام بزيارة المرضى المنوّمين ومعايدتهم والاطمئنان عليهم وقدم خلال الزيارة التهاني وباقات الورد وكذلك الهدايا للأطفال لمنومين.

وطبق المستشفى خلال الزيارة الإجراءات الاحترازية المتبعة لتوفير أقصى درجات الحماية للمرضى والمراجعين وموظفي المستشفى لمكافحة

وشمل برنامج "نشاركهم فرحة العيد" تنظيم حفل معايدة إلكتروني للموظفين عبر تطبيق زوم، حيث تبادل الموظفين التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك وتضمنت برامج المبادرة مسابقة العيد لأبناء منسوبي المستشفى إضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى.

وتأتي المبادرة ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لدعم المرضى والمراجعين والموظفين خلال جائحة كورونا.

// انتهى //

21:41ت م

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الرياض 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأطلق مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون برنامج "نشاركهم فرحة العيد" ويهدف البرنامج إلى تقديم عدد من المبادرات لمشاركة المرضى المنومين في المستشفى والموظفين فرحة العيد.وتتضمن المبادرات التي دشنها اليوم الرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي برنامج الزيارات حيث قام بزيارة المرضى المنوّمين ومعايدتهم والاطمئنان عليهم وقدم خلال الزيارة التهاني وباقات الورد وكذلك الهدايا للأطفال لمنومين.وطبق المستشفى خلال الزيارة الإجراءات الاحترازية المتبعة لتوفير أقصى درجات الحماية للمرضى والمراجعين وموظفي المستشفى لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وشمل برنامج "نشاركهم فرحة العيد" تنظيم حفل معايدة إلكتروني للموظفين عبر تطبيق زوم، حيث تبادل الموظفين التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك وتضمنت برامج المبادرة مسابقة العيد لأبناء منسوبي المستشفى إضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى.وتأتي المبادرة ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لدعم المرضى والمراجعين والموظفين خلال جائحة كورونا.// انتهى //21:41ت م0126

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