السعودية اليوم / القطاعات الأمنية بالقصيم تبذل جهودا كبيرة وسط التزام المواطنين مع أول أيام عيد الفطر



بريدة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

تقدم القطاعات الأمنية بمنطقة القصيم مع أول أيام عيد الفطر المبارك جهوداً مثالية لتطبيق أمر منع التجول الكلي الذي بدء أمس ويستمر حتى الأربعاء القادم ، للحد من انتشار فيروس

حيث رصدت عدسة "واس" أول أيام عيد الفطر المبارك خلال جولتها الميدانية جهود الجهات الأمنية بمنطقة القصيم في تطبيق أمر منع التجول الكامل .

كما وثقت "واس" الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل، حيث ظهرت أحياء وشوارع وميادين منطقة القصيم خالية من حركة السيارات والمارة ، الذي يعكس استشعار المسؤولية من المواطن والمقيم لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي حددتها القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الجميع.

// انتهى //

21:38ت م

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بريدة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واستقدم القطاعات الأمنية بمنطقة القصيم مع أول أيام عيد الفطر المبارك جهوداً مثالية لتطبيق أمر منع التجول الكلي الذي بدء أمس ويستمر حتى الأربعاء القادم ، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) .حيث رصدت عدسة "واس" أول أيام عيد الفطر المبارك خلال جولتها الميدانية جهود الجهات الأمنية بمنطقة القصيم في تطبيق أمر منع التجول الكامل .كما وثقت "واس" الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل، حيث ظهرت أحياء وشوارع وميادين منطقة القصيم خالية من حركة السيارات والمارة ، الذي يعكس استشعار المسؤولية من المواطن والمقيم لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي حددتها القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الجميع.// انتهى //21:38ت م0125

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