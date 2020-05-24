السعودية اليوم / "واس" ترصد جهود القطاعات الأمنية بمحافظة الوجه في أول أيام عيد الفطر المبارك



الوجه 01 شوال 1441هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

تبذل القطاعات الأمنية في محافظة الوجه في أول أيام عيد الفطر المبارك جهوداً كبيرة لتطبيق أمر منع التجول الكلي الذي بدأ أمس ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم, واتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

ورصدت وكالة الأنباء

// انتهى //

21:37ت م

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الوجه 01 شوال 1441هـ الموافق 24 مايو 2020 م واستبذل القطاعات الأمنية في محافظة الوجه في أول أيام عيد الفطر المبارك جهوداً كبيرة لتطبيق أمر منع التجول الكلي الذي بدأ أمس ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم, واتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة المواطن والمقيم.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم، الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الشوارع العامة والميادين والأحياء ومداخل ومخارج المحافظة، كما ظهرت الشوارع والأحياء خالية من السيارات والمارة، ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين في الوجه بأمر منع التجول الكلي.// انتهى //21:37ت م0124

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