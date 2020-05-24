السعودية اليوم / ارتفاع إصابات دول القارة الأفريقية بفيروس كورونا إلى أكثر من 107 آلاف



أديس أبابا 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن عدد حالات الإصابة بمرض فيروس

وأوضح المركز أن نحو 42626 من المصابين بالمرض تعافوا بجميع أنحاء القارة حتى صباح اليوم، لافتًا النظر إلى أن عدد وفيات المرض عبر أفريقيا ارتفع أيضًا من 3183 أمس، إلى 3246 اليوم.

// انتهى //

21:28ت م

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أديس أبابا 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن عدد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، ارتفع من 103 آلاف و 933 إصابة إلى 107 آلاف و 412 حالة إصابة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح المركز أن نحو 42626 من المصابين بالمرض تعافوا بجميع أنحاء القارة حتى صباح اليوم، لافتًا النظر إلى أن عدد وفيات المرض عبر أفريقيا ارتفع أيضًا من 3183 أمس، إلى 3246 اليوم.// انتهى //21:28ت م0123

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