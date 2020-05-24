شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان عبر تويتر : نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية لنتجاوز كل بلاء والان نبدء بالتفاصيل

اليوم- الرياض قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ التهنئة للشعب السعودي، ومسلمي العالم بحلول عيد الفطر المبارك. وقال خادم الحرمين الشريفين عبر "تويتر": "نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه". وتابع الملك ـ حفظه الله: "نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأناً وأحسن حالاً.. وكل عام وأنتم بخير".

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