محمد بن مسعود - الدمام - تم تقديم العلاجات اللازمة له استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج العام اليوم مواطنًا تعرض لإصابة من جراء طلق ناري.

وباشر الفريق الطبي بمستشفى الأفلاج اليوم الأحد علاج حالة إصابة لمواطن تعرض لطلق ناري وتم تقديم العلاجات اللازمة له ونقله لمدينة الرياض. 24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 09:53 PM تم تقديم العلاجات اللازمة له Advertisements إصابة مواطن بطلق ناري بالأفلاج ونقله للرياض إصابة مواطن بطلق ناري بالأفلاج ونقله للرياض استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج العام اليوم مواطنًا تعرض لإصابة من جراء طلق ناري.

وباشر الفريق الطبي بمستشفى الأفلاج اليوم الأحد علاج حالة إصابة لمواطن تعرض لطلق ناري وتم تقديم العلاجات اللازمة له ونقله لمدينة الرياض. الكلمات المفتاحية ، إصابة مواطن بطلق ناري بالأفلاج ونقله للرياض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مواطن بطلق ناري بالأفلاج ونقله للرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.