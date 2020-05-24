محمد بن مسعود - الدمام - شاركهم فرحة العيد وبادلهم التهاني بهذه المناسبة قام مدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة بمعايدة ميدانية لمنسوبي الجهات الأمنية المختلفة المشاركة في تنفيذ خطة منع التجول بمدينة نجران، حيث شاركهم فرحة العيد وبادلهم التهاني بهذه المناسبة. وشكر "أبوذيبة" لرجال الأمن جهودهم المبذولة لتطبيق الاحترازات اللازمة من خلال تطبيق ما يصدر من أوامر تتعلق بمنع التجول، ونقل لهم تهاني أمير منطقة نجران ونائبه ومدير الأمن العام. وقد حثهم اللواء "أبوذيبة" على مضاعفة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد. Advertisements 24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 09:52 PM شاركهم فرحة العيد وبادلهم التهاني بهذه المناسبة مدير شرطة نجران يعايد الجهات الأمنية العاملة في الميدان مدير شرطة نجران يعايد الجهات الأمنية العاملة في الميدان قام مدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة بمعايدة ميدانية لمنسوبي الجهات الأمنية المختلفة المشاركة في تنفيذ خطة منع التجول بمدينة نجران، حيث شاركهم فرحة العيد وبادلهم التهاني بهذه المناسبة. وشكر "أبوذيبة" لرجال الأمن جهودهم المبذولة لتطبيق الاحترازات اللازمة من خلال تطبيق ما يصدر من أوامر تتعلق بمنع التجول، ونقل لهم تهاني أمير منطقة نجران ونائبه ومدير الأمن العام. وقد حثهم اللواء "أبوذيبة" على مضاعفة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد. الكلمات المفتاحية ، مدير شرطة نجران يعايد الجهات الأمنية العاملة في الميدان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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