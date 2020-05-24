، بوقت قياسي.."بحث حائل" ينجح في القبض على شخصين سلبا محفظة مواطن ،

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نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة حائل، صباح اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، من كشف هوية شخصين اعتديا على مواطن بعد توقفه لصلاة العيد على طريق حائل-الروضة 80 كلم جنوب حائل، سلبا محفظته منه بعد دخوله في شجار معهما.
وتفصيلاً .. توقف أحد موظفي كهرباء حائل بالطريق لصلاة العيد بالصحراء قبل وصوله لمقر عمله، وبعد انتهائه من الصلاة تفاجأ بشخصين ظن في بادئ أمره، أنهما توقفا للصلاة معه، إلا أنه تفاجأ بتهجمهما عليه، والدخول معه في شجار وتشابك بالأيدي، وهربا من الموقع، فأبلغ الجهات الأمنية بمواصفات الشخصين وسيارتهما.
وبعد وصول فني الكهرباء لموقع العمل، تفاجأ باختفاء محفظته من جيبه، ليتأكد أن من تشاجرا معهما، قد أخذاها خلال انشغاله معهما فعاد وأبلغ عمليات الشرطة.
وخلال دقائق تواصلت إدارة التحريات والبحث الجنائي معه لأخذ تفاصيل المفقودات، والتي تمثلت بإثبات هويته ومبلغ مالي وبطاقة الصراف الآلي.
وخلال نصف ساعة تم التوصل للمعتدين بعد صرفهما لأكثر من 250 ريالاً، من إحدى المحطات على طريق حائل-القصيم، ومباشرة تم تحديد المحطة، ومتابعة السيارة وفق المواصفات المُعطاة من المُبلّغ، وتم إيقاف السيارة بوساطة الدوريات الأمنية التي شاركت في العملية.
وقدم المواطن شكره وتقديره للجهات الأمنية بحائل مُمثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي والدوريات الأمنية.
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 09:13 PM
تشاجرا معه خلال توقفه لصلاة العيد بالصحراء
نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة حائل، صباح اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، من كشف هوية شخصين اعتديا على مواطن بعد توقفه لصلاة العيد على طريق حائل-الروضة 80 كلم جنوب حائل، سلبا محفظته منه بعد دخوله في شجار معهما.
وتفصيلاً .. توقف أحد موظفي كهرباء حائل بالطريق لصلاة العيد بالصحراء قبل وصوله لمقر عمله، وبعد انتهائه من الصلاة تفاجأ بشخصين ظن في بادئ أمره، أنهما توقفا للصلاة معه، إلا أنه تفاجأ بتهجمهما عليه، والدخول معه في شجار وتشابك بالأيدي، وهربا من الموقع، فأبلغ الجهات الأمنية بمواصفات الشخصين وسيارتهما.
وبعد وصول فني الكهرباء لموقع العمل، تفاجأ باختفاء محفظته من جيبه، ليتأكد أن من تشاجرا معهما، قد أخذاها خلال انشغاله معهما فعاد وأبلغ عمليات الشرطة.
وخلال دقائق تواصلت إدارة التحريات والبحث الجنائي معه لأخذ تفاصيل المفقودات، والتي تمثلت بإثبات هويته ومبلغ مالي وبطاقة الصراف الآلي.
وخلال نصف ساعة تم التوصل للمعتدين بعد صرفهما لأكثر من 250 ريالاً، من إحدى المحطات على طريق حائل-القصيم، ومباشرة تم تحديد المحطة، ومتابعة السيارة وفق المواصفات المُعطاة من المُبلّغ، وتم إيقاف السيارة بوساطة الدوريات الأمنية التي شاركت في العملية.
وقدم المواطن شكره وتقديره للجهات الأمنية بحائل مُمثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي والدوريات الأمنية.
، بوقت قياسي.."بحث حائل" ينجح في القبض على شخصين سلبا محفظة مواطن ،
المصدر : الخليج 365
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