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أكد عبد الله الماجد، المتحدث باسم أمانة منطقة الجوف، لـ"الخليج 365" أن إزالة غرفة حراس الأمن جاءت من منطلق مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوه البصري، وحفظ سلامة حراس الأمن مع جائحة كورونا.
وأضاف " الماجد" بأن الأمانة مستمرة في إزالة التشوه البصري، وتنبيه أصحاب المراكز التجارية بتوفير أماكن مناسبة مهيأة وملائمة لحراس الأمن لحمايتهم من حرارة الشمس، ومن انتشار الفيروسات.
وأشار إلى أنه يتضح من خلال صور إزالة "الكرفان" وجود أنقاض أسفله، ويصعب على عمال النظافة إزالتها، وحرصنا على إزالته؛ لأنه مخالف. منوهًا بأنهم يقدّرون ظروف حارس الأمن، ومتعاطفون معه، لكن هذا عمل مستمر، وخصوصًا في هذه الظروف الصعبة التي ينتشر فيها الوباء حول العالم.
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 09:10 PM
أكدت أنها مستمرة في إزالة التشوُّه البصريأمانة الجوف لـ"الخليج 365": أزلنا غرفة حراس الأمن لحمايتهم من الفيروسات
أكد عبد الله الماجد، المتحدث باسم أمانة منطقة الجوف، لـ"الخليج 365" أن إزالة غرفة حراس الأمن جاءت من منطلق مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوه البصري، وحفظ سلامة حراس الأمن مع جائحة كورونا.
وأضاف " الماجد" بأن الأمانة مستمرة في إزالة التشوه البصري، وتنبيه أصحاب المراكز التجارية بتوفير أماكن مناسبة مهيأة وملائمة لحراس الأمن لحمايتهم من حرارة الشمس، ومن انتشار الفيروسات.
وأشار إلى أنه يتضح من خلال صور إزالة "الكرفان" وجود أنقاض أسفله، ويصعب على عمال النظافة إزالتها، وحرصنا على إزالته؛ لأنه مخالف. منوهًا بأنهم يقدّرون ظروف حارس الأمن، ومتعاطفون معه، لكن هذا عمل مستمر، وخصوصًا في هذه الظروف الصعبة التي ينتشر فيها الوباء حول العالم.
، أمانة الجوف لـ"الخليج 365": أزلنا غرفة حراس الأمن لحمايتهم من الفيروسات ،
المصدر : الخليج 365
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