، مكة.. 30 ألف هدية مُعايدة لرجال الأمن والأطباء والممارسين الصحيين المرابطين ،

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إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وزّعت إمارة المنطقة اليوم (الأحد) أكثر من 30 ألف هدية مُعايدة من أمير مكة لرجال الأمن والأطباء والممارسين الصحيين المرابطين ميدانيًا في مختلف محافظات المنطقة.
وتحمل هدية أمير منطقة مكة المكرمة التي تمّ توزيعها في أول أيام عيد الفطر المبارك، رسالة تقدير وعرفان منه للأعمال الجليلة التي يقوم بها رجال الأمن ومنسوبو الكادر الصحي في مواجهة جائحة كورونا، وما يسطّرونه من تضحيات للحفاظ على الأمن وتقديم الرعاية الصحية للمرضى، خصوصًا أنهم يقضون أيام العيد بعيدًا عن أسرهم ليؤدوا رسالتهم الإنسانية النبيلة.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للأعمال الإنسانية التي وجه أمير منطقة مكة المكرمة بتنفيذها في محافظات المنطقة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، وما صاحب ذلك من إجراءات احترازية ومنها قرار منع التجوّل، فكانت أولى المبادرات حملة "برًا بمكة" التي أسهمت في مد يد العون للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال اليومية المتأثرة من جراء قرار منع التجوّل.
وفي هذا الصدد قدّمت الحملة السلال الغذائية والصحية والدعم المادي لأكثر من 500 ألف مستفيد في مختلف محافظات المنطقة.
أعقب ذلك إطلاق برنامج "إفطار مليون صائم" والذي قدّم ما يزيد على 5 ملايين وجبة إفطار شهر رمضان للمتأثرين وسكان الأحياء المحجورة كُليًا، كما وافق أمير مكة على إطلاق برنامج " هديتكم" والتي قدّمت هدايا العيد لأهالي محافظات المنطقة وإيصالها إلى منازلهم.
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 09:08 PM
رسالة شكر وعرفان بتوجيه أمير المنطقة لجهودهم في مواجهة جائحة كورونامكة.. 30 ألف هدية مُعايدة لرجال الأمن والأطباء والممارسين الصحيين المرابطين
إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وزّعت إمارة المنطقة اليوم (الأحد) أكثر من 30 ألف هدية مُعايدة من أمير مكة لرجال الأمن والأطباء والممارسين الصحيين المرابطين ميدانيًا في مختلف محافظات المنطقة.
وتحمل هدية أمير منطقة مكة المكرمة التي تمّ توزيعها في أول أيام عيد الفطر المبارك، رسالة تقدير وعرفان منه للأعمال الجليلة التي يقوم بها رجال الأمن ومنسوبو الكادر الصحي في مواجهة جائحة كورونا، وما يسطّرونه من تضحيات للحفاظ على الأمن وتقديم الرعاية الصحية للمرضى، خصوصًا أنهم يقضون أيام العيد بعيدًا عن أسرهم ليؤدوا رسالتهم الإنسانية النبيلة.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للأعمال الإنسانية التي وجه أمير منطقة مكة المكرمة بتنفيذها في محافظات المنطقة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، وما صاحب ذلك من إجراءات احترازية ومنها قرار منع التجوّل، فكانت أولى المبادرات حملة "برًا بمكة" التي أسهمت في مد يد العون للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال اليومية المتأثرة من جراء قرار منع التجوّل.
وفي هذا الصدد قدّمت الحملة السلال الغذائية والصحية والدعم المادي لأكثر من 500 ألف مستفيد في مختلف محافظات المنطقة.
أعقب ذلك إطلاق برنامج "إفطار مليون صائم" والذي قدّم ما يزيد على 5 ملايين وجبة إفطار شهر رمضان للمتأثرين وسكان الأحياء المحجورة كُليًا، كما وافق أمير مكة على إطلاق برنامج " هديتكم" والتي قدّمت هدايا العيد لأهالي محافظات المنطقة وإيصالها إلى منازلهم.
، مكة.. 30 ألف هدية مُعايدة لرجال الأمن والأطباء والممارسين الصحيين المرابطين ،
المصدر : الخليج 365
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