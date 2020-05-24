محمد بن مسعود - الدمام - بادلهم التهاني بهذه المناسبة ووجَّه لهم الشكر على جهودهم المبذولة عايد مدير شرطة منطقة تبوك، اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن، منسوبي الجهات الأمنية المختلفة المشاركة في تنفيذ خطة منع التجول بمدينة تبوك، وشاركهم فرحة العيد، وبادلهم التهاني بهذه المناسبة، ووجَّه لهم الشكر على جهودهم المبذولة لتطبيق الاحترازات اللازمة من خلال تطبيق ما يصدر من أوامر تتعلق بمنع التجول. وحثهم اللواء الزبن على مضاعفة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة متمنيًا للجميع التوفيق والسداد. 24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 08:53 PM Advertisements بادلهم التهاني بهذه المناسبة ووجَّه لهم الشكر على جهودهم المبذولة مدير شرطة تبوك يشارك الجهات الأمنية المعنية بتنفيذ خطة منع التجوُّل فرحة العيد مدير شرطة تبوك يشارك الجهات الأمنية المعنية بتنفيذ خطة منع التجوُّل فرحة العيد عايد مدير شرطة منطقة تبوك، اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن، منسوبي الجهات الأمنية المختلفة المشاركة في تنفيذ خطة منع التجول بمدينة تبوك، وشاركهم فرحة العيد، وبادلهم التهاني بهذه المناسبة، ووجَّه لهم الشكر على جهودهم المبذولة لتطبيق الاحترازات اللازمة من خلال تطبيق ما يصدر من أوامر تتعلق بمنع التجول. وحثهم اللواء الزبن على مضاعفة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة متمنيًا للجميع التوفيق والسداد. الكلمات المفتاحية ، مدير شرطة تبوك يشارك الجهات الأمنية المعنية بتنفيذ خطة منع التجوُّل فرحة العيد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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