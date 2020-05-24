محمد بن مسعود - الدمام - تبادل الجميع التهاني والتبريكات احتفل منسوبو جمرك حالة عمار بعيد الفطر المبارك، بحضور المدير العام للجمرك محمد القيسي. وتبادل الجميع التهاني والتبريكات، وهنأ القيسي الموظفين بهذه المناسبة. وكل عام والوطن قيادة وشعبًا بخير. 24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 08:51 PM تبادل الجميع التهاني والتبريكات Advertisements جمرك منفذ حالة عمار يحتفل بفرحة العيد جمرك منفذ حالة عمار يحتفل بفرحة العيد احتفل منسوبو جمرك حالة عمار بعيد الفطر المبارك، بحضور المدير العام للجمرك محمد القيسي. وتبادل الجميع التهاني والتبريكات، وهنأ القيسي الموظفين بهذه المناسبة. وكل عام والوطن قيادة وشعبًا بخير. الكلمات المفتاحية ، جمرك منفذ حالة عمار يحتفل بفرحة العيد ،

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