، شاهد.. أمير مكة يعايد رجال المرور ﻿المرابطين بالميادين ،

محمد بن مسعود - الدمام - جولة وثَّقتها "الخليج 365".. وسلَّم الهدايا نيابة عنه "الحازمي"

قدَّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، هدايا معايدة لرجال المرور المرابطين في الميادين في أولى ليالي عيد الفطر المبارك، بتوثيق من "الخليج 365".



وسلَّم هدايا أمير مكة مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد فواز الحازمي، وكان لها أثر بالغ على رجال المرور معبرين عن سعادتهم بهذه المناسبة، وداعين أن يعيدها الله على الوطن باليُمن والمسرات.

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