محمد بن مسعود - الدمام - من العاملين بالميدان خلال فترة منع التجول هنأ مركز الهلال الأحمر بمركز علب الحدودي السعيد للطاقم الطبي المناوب بمستشفيي ظهران الجنوب ورجال المرور العاملين بالميدان بعيد الفطر المبارك. وقدم مدير الهلال الأحمر بمركز علب راشد آل منجم التهنئة لجميع العاملين بالمستشفيين من إداريين وأطباء وفنيين عاملين وعلى رأسهم مدير المستشفى محمد علي آل فرج بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما قام بمعايدة رجال المرور وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك. وفي الختام طلب آل منجم من الله العلي القدير بأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يرفع عن هذه البلاد هذه الجائحة أنه سميع مجيب. Advertisements 24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 08:31 PM من العاملين بالميدان خلال فترة منع التجول الهلال الأحمر يعايد طاقم مستشفيي ظهران الجنوب ورجال المرور الهلال الأحمر يعايد طاقم مستشفيي ظهران الجنوب ورجال المرور هنأ مركز الهلال الأحمر بمركز علب الحدودي السعيد للطاقم الطبي المناوب بمستشفيي ظهران الجنوب ورجال المرور العاملين بالميدان بعيد الفطر المبارك. وقدم مدير الهلال الأحمر بمركز علب راشد آل منجم التهنئة لجميع العاملين بالمستشفيين من إداريين وأطباء وفنيين عاملين وعلى رأسهم مدير المستشفى محمد علي آل فرج بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما قام بمعايدة رجال المرور وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك. وفي الختام طلب آل منجم من الله العلي القدير بأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يرفع عن هذه البلاد هذه الجائحة أنه سميع مجيب. الكلمات المفتاحية ، الهلال الأحمر يعايد طاقم مستشفيي ظهران الجنوب ورجال المرور ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر يعايد طاقم مستشفيي ظهران الجنوب ورجال المرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.