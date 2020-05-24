، إمارة مكة توزع 30 ألف هدية معايدة على رجال الأمن والصحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مبادرة من الأمير خالد الفيصل تقديرًا للجهود المبذولة في العيد

وزّعت إمارة المنطقة اليوم، أكثر من 30 ألف هدية مُعايدة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، لرجال الأمن والأطباء والممارسين الصحيين المرابطين، ميدانياً في مختلف محافظات المنطقة.

وتحمل هدية أمير منطقة مكة المكرمة، رسالة تقدير للأعمال الجليلة التي يقوم بها رجال الأمن ومنسوبو الكادر الصحي في مواجهة جائحة كورونا، وما يسطّرونه من تضحيات للحفاظ على الأمن وتقديم الرعاية الصحية للمرضى، لاسيما أنهم يقضون أيام العيد بعيدًا عن أسرهم ليؤدوا رسالتهم الإنسانية النبيلة.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للأعمال الإنسانية التي وجهّ أمير منطقة مكة المكرمة بتنفيذها في محافظات المنطقة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، وما صاحب ذلك من إجراءات احترازية ومنها قرار منع التجوّل.

وكانت أولى المبادرات حملة "براً بمكة" التي أسهمت في مدّ يد العون للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال اليومية المتأثرة جراء قرار منع التجوّل، وفي هذا الصدد قدّمت الحملة السلال الغذائية والصحية والدعم المادي لأكثر من 500 ألف مستفيد في مختلف محافظات المنطقة.

وتم تنفيذ برنامج "إفطار مليون صائم" والذي قدّم ما يزيد عن 5 ملايين وجبة إفطار شهر رمضان للمتأثرين وسكان الأحياء المحجورة كلياً، كما وافق أمير المنطقة على تنفيذ برنامج "هديتكم" لتوزيع هدايا العيد على أهالي محافظات المنطقة وإيصالها إلى منازلهم.