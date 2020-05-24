محمد بن مسعود - الدمام - نوه بجهودهم في تطبيق منع التجول قام مدير شرطة منطقة تبوك اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن بمعايدة ميدانية لمنسوبي الجهات الأمنية المختلفة المشاركة في تنفيذ خطة منع التجول بمدينة تبوك، حيث شاركهم فرحة العيد وبادلهم التهاني بهذه المناسبة. كما شكر "الزبن" لرجال الأمن جهودهم المبذولة لتطبيق الاحترازات اللازمة من خلال تطبيق ما يصدر من أوامر تتعلق بمنع التجول، وقد حثهم اللواء "الزبن" على مضاعفة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد. Advertisements فيروس فيروس كورونا الجديد منع التجول 24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 07:45 PM نوه بجهودهم في تطبيق منع التجول مدير شرطة تبوك يعايد رجال الأمن في الميدان مدير شرطة تبوك يعايد رجال الأمن في الميدان قام مدير شرطة منطقة تبوك اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن بمعايدة ميدانية لمنسوبي الجهات الأمنية المختلفة المشاركة في تنفيذ خطة منع التجول بمدينة تبوك، حيث شاركهم فرحة العيد وبادلهم التهاني بهذه المناسبة. كما شكر "الزبن" لرجال الأمن جهودهم المبذولة لتطبيق الاحترازات اللازمة من خلال تطبيق ما يصدر من أوامر تتعلق بمنع التجول، وقد حثهم اللواء "الزبن" على مضاعفة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد. الكلمات المفتاحية ، مدير شرطة تبوك يعايد رجال الأمن في الميدان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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