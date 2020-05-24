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ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 54620 حالة، توفت منها 1138 حالة، وتماثلت 17198 حالة للشفاء، وتخضع 36270 حالة للحجر الصحي.
وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم: حالات المصابين بالفيروس في باكستان يوجد منها 22491 حالة في إقليم السند، و18730 حالة في إقليم البنجاب، و7685 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و3306 حالات في إقليم بلوشستان.
وأضاف: الحالات تشمل 1562 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و619 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و197 حالة في إقليم كشمير الحرة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 708 إصابات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: الحالات الجديدة تعود لثلاثة من سائقي الشاحنات الأردنيين، وآخر أجنبي.
وأضافت: تم تسجيل حالة شفاء من الفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 434 حالة.فيروس كورونا الجديد
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 07:46 PM
الأردن يسجل 4 حالات جديدةباكستان: إصابات كورونا ترتفع إلى 54620 حالة
ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 54620 حالة، توفت منها 1138 حالة، وتماثلت 17198 حالة للشفاء، وتخضع 36270 حالة للحجر الصحي.
وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم: حالات المصابين بالفيروس في باكستان يوجد منها 22491 حالة في إقليم السند، و18730 حالة في إقليم البنجاب، و7685 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و3306 حالات في إقليم بلوشستان.
وأضاف: الحالات تشمل 1562 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و619 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و197 حالة في إقليم كشمير الحرة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 708 إصابات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: الحالات الجديدة تعود لثلاثة من سائقي الشاحنات الأردنيين، وآخر أجنبي.
وأضافت: تم تسجيل حالة شفاء من الفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 434 حالة.
، باكستان: إصابات كورونا ترتفع إلى 54620 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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