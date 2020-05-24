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شكرا لمتابعة خبر عن مبتعث في بريطانيا يوزع هدايا العيد على جيرانه لنشر رسالة محبة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):في مشهد إنساني رائع، أقبل مبتعث سعودي في بريطانيا على إرسال رسالة محبة وسلام إلى الشعب الإنجليزي تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.
وقام المبتعث الذي يدعي بدر محمد العجل بإرسال هدايا إلى جيرانه بمناسبه عيد الفطر المبارك بمختلف أديانهم؛ لإ{سال صورة إيجابية عن الدين الإسلامي الحنيف.
وكان رد الفعل غير متوقع؛ حيث أعرب الجيران عن سعادتهم بهذا التصرف، موجهين له ولأسرته التهنئة.
وقامت ابنة المبتعث كذلك بإهداء زميلتها هدية بماسبة العيد، مما دفع الأخيرة لرد الهدية والتساؤل عن عيد الفطر المباك لتهنئتهم.
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