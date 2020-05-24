شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حارس أمن يُغالب دموعه أثناء وقوفه تحت الشمس بسكاكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

رصد مقطع فيديو حارس أمن لأحد الأسواق التجارية في حي سكاكا وهو يُدافع عبراته أثناء وقوفه تحت أشعة الشمس في صباح يوم العيد.

ويأتي ذلك بعد إزالة المكان الذي اعتاد الجلوس فيه ووضع كرسي بديلًا عن ذلك، الأمر الذي قوبل بتفاعل واسع من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانهالت التعليقات على المقطع الذي لاقى انتشارا واسعا بمنصات السوشيال ميديا وجاءت كالتالي:" دمعة الرجل ماهي بسيطة الله يفتحها في وجهه ويرزقه يارب، بعض رؤساء الشركات ظالم وقاسي مع الموظفين والله حسيبه، للأسف حراس امن هم اكثر ناس ينظلمون رواتبهم حصه الأكبر تروح لشركه بدال 6000-8000 يستلمون 2500-3000 وياليتهم يستلمون في وقتها وفوقها وقوف تحت الشمس ".