شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. استرداد 200 ألف متر مربع من لصوص الأراضي في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تمكنت أمانة محافظة الطائف، اليوم الأحد، من استرداد 200 ألف متر مربع من الأراضي في أحد المواقع شمال المحافظة من لصوص الأراضي.

وعملت بلدية الطائف الجديد مصحوبة بالجهات الأمنية، على إزالة التعديات واسترداد الأراضي؛ حيث يتم مجابهة التعديات من خلال القيام بإزالتها من قبل البلديات، بعد الرصد والمتابعة من الجهات التي تعمل في الرقابة الميدانية.

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