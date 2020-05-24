شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «متحدث الصحة»: تأثير حرارة الشمس والطقس على الفيروس محل دراسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن تأثير حرارة الشمس أو الطقس ومقولة أنه يقلل من نشاط الفيروس هو محل دراسة، وقد يضر الإنسان تعرضه لحرارة الشمس في فترات طويلة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن منع التجول وسيلة والأداة الفاعلة لتحقيق انخفاض أعداد الإصابات هو التزامنا الفردي والسلوكي كأفراد.

وكان متحدث وزارة الصحة، قد أعلن عن تسجيل 2399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة؛ فضلًا عن تسجيل 2284 حالة تعافي جديدة، و11 حالة وفاة جديدة.