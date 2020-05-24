شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار على طريق السيل الصغير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شهد طريق السيل الصغير في مكة المكرمة، اليوم الأحد، هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة منه.

وشدد المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.