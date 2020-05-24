شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح السطحية والسحب الرعدية على القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إنذارًا مبكرًا يفيد باستمرار الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية والسحب الرعدية على منطقة القصيم.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة، الصقور، عنيزة، عيون الجواء.

وأشارت الهيئة، إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.