شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح السطحية والسحب الرعدية على القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إنذارًا مبكرًا يفيد باستمرار الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية والسحب الرعدية على منطقة القصيم.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة، الصقور، عنيزة، عيون الجواء.
وأشارت الهيئة، إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار الرياح السطحية والسحب الرعدية على القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.