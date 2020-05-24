شكرا لمتابعة خبر عن 3334 طلب ذبيحة عبر التطبيقات الذكية في شهر رمضان المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

استقبلت أمانة العاصمة المقدسة 3334 طلب ذبيحة عبر خدمة توصيل طلبات الذبائح من خلال حسابات تطبيق الواتساب والتطبيقات الالكترونية المعتمدة لدى الامانة.

وذلك خلال شهر رمضان المبارك والتي تتيح خيارات متعددة للمستهلكين وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فعلتها وكالة الخدمات ممثلة في إدارة المسالخ للحد من انتشار فيروس كورونا والتي تسهم في حماية المواطنين و المقيمين من التنقل و الازدحام و تسهل عميلة البيع وتوصيل الذبائح للمستهلك وسد احتياجاتهم خلال فترة المنع وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية حفظاً على صحة الجميع .

من جانبه حث مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد بن ولي قوته المواطنين و المقيمين بالاستفادة من هذه التطبيقات وهي طريقة آمنة للحصول على الذبائح بجودة عالية و تحت إشراف من المسلخ دون أن يخرج الفرد من منزله حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية ولتكون مغادرة المنزل للضرورة القصوى ويتم الحصول على الطلبات في اسرع وقت ممكن وفي حال وجود أي ملاحظات على الخدمة التواصل عبر البريد الالكتروني

( [email protected] )

و تعبئة الاستبيان المرفق لتحسين جودة الخدمة المقدمة:

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(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScir5ki7kUXVXeRzKHN30yWDXK-Rf-3zJdi1dHSPYV3KJd34w/viewform).