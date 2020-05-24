شكرا لمتابعة خبر عن قيادات التجمع الصحي بالشرقية يعايدون "افتراضياً" مستشفيات المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

نظمت ادارة الشئون الحكومية والتواصل المؤسسي بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية اليوم الأحد تهنئة افتراضية بعيد الفطر المبارك لكافة مستشفيات المنطقة الشرقية ضمن مبادرة قدمتها للمعايدة بعنوان( شوفتكم عيد) عبر برنامج(الزوم).

وأكدت الإدارة أن المعايدة الافتراضية انطلقت الساعة 12 ظهراً برعاية رئيس المجلس الاستشاري الأستاذ عصام بن عبدالقادر المهيدب ومشاركة الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي الذين قدما خلال المعايدة شكرهما وتقديرهما للجهود المميزة والعمل الداؤوب الذي يبذله العاملين في كافة مستشفيات المنطقة الشرقية لمواجهة جائحة كورونا .

وأكدوا خلال المعايدة أن أبطال الصحة هم خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا ويقدمون جهوداً جبارة في خدمة الوطن والمواطن ، لاسيما المرابطون منهم خلال أيام العيد لخدمة المرضى .